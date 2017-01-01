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    Туриста з Норвегії побили у гей-клубі в центрі Києва

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    Туриста з Норвегії побили у гей-клубі в центрі Києва
    Туриста з Норвегії побили у гей-клубі в центрі Києва

    Між туристом і відвідувачем клубу виник конфлікт, який закінчився бійкою

    55-річний турист з Норвегії, який приїхав на Євробачення, постраждав у результаті конфлікту в нічному клубі LIFT на Печерську в Києві.

    Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на джерело.

    Після численних заходів 55-річний турист вирішив зайти і в нічний клуб LIFT, який знаходиться в Печерському районі Києва.

    За його словами, близько 03.00 ночі між ним і ще одним відвідувачем клубу, який користується популярністю в ЛГБТ-середовищі, виник конфлікт, який закінчився бійкою.

    Бійкою в клубі займається поліція.

    Нагадаємо, 9 травня у Києві відбувся перший півфінал «Євробачення-2017»Другий півфінал відбувся 11 травня, а завершиться конкурс у суботу, 13 травня.

    Туриста з Норвегії побили у гей-клубі в центрі Києва

    55-річний турист з Норвегії, який приїхав на Євробачення, постраждав у результаті конфлікту в нічному клубі LIFT на Печерську в Києві.

    Євробачення конкурс
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