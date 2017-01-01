55-річний турист з Норвегії, який приїхав на Євробачення, постраждав у результаті конфлікту в нічному клубі LIFT на Печерську в Києві.
Туриста з Норвегії побили у гей-клубі в центрі Києва
- Сьогодні, 05:45
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Туриста з Норвегії побили у гей-клубі в центрі Києва
Між туристом і відвідувачем клубу виник конфлікт, який закінчився бійкою
55-річний турист з Норвегії, який приїхав на Євробачення, постраждав у результаті конфлікту в нічному клубі LIFT на Печерську в Києві.
Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на джерело.
Після численних заходів 55-річний турист вирішив зайти і в нічний клуб LIFT, який знаходиться в Печерському районі Києва.
За його словами, близько 03.00 ночі між ним і ще одним відвідувачем клубу, який користується популярністю в ЛГБТ-середовищі, виник конфлікт, який закінчився бійкою.
Бійкою в клубі займається поліція.Нагадаємо, 9 травня у Києві відбувся перший півфінал «Євробачення-2017». Другий півфінал відбувся 11 травня, а завершиться конкурс у суботу, 13 травня.