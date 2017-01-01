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Туриста з Норвегії побили у гей-клубі в центрі Києва

Між туристом і відвідувачем клубу виник конфлікт, який закінчився бійкою

55-річний турист з Норвегії, який приїхав на Євробачення, постраждав у результаті конфлікту в нічному клубі LIFT на Печерську в Києві.

Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на джерело.

Після численних заходів 55-річний турист вирішив зайти і в нічний клуб LIFT, який знаходиться в Печерському районі Києва.

За його словами, близько 03.00 ночі між ним і ще одним відвідувачем клубу, який користується популярністю в ЛГБТ-середовищі, виник конфлікт, який закінчився бійкою.

Бійкою в клубі займається поліція.

Нагадаємо, 9 травня

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, а завершиться конкурс у суботу, 13 травня.

Туриста з Норвегії побили у гей-клубі в центрі Києва