Туск озвучив підхід ЄС на переговорах з Brexit

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За словами голови Європейської ради Дональда Туска, ЄС «буде вести переговори зі справжньою турботою, але твердо»

Єдиний шанс просуватися вперед в переговорах по Brexit - це вести їх зі справжньою турботою, але твердо, сказав голова Європейської ради Дональд Туск журналістам 29 квітня перед початком саміту лідерів 27 країн-членів з питань Brexit. Його заява транслювалося на сайті Євроради.

«Ми будемо вести переговори зі справжньою турботою, але твердо. Це, я думаю, єдиний можливий спосіб рухатися вперед. Нам також потрібні надійні гарантії для всіх громадян і їх сімей, яких торкнеться Brexit по обидва боки. Це повинно бути пріоритетом №1 для ЄС і Великобританії», - сказав він.

Туск підкреслив, що 27 країн-членів Європейського союзу повинні залишатися єдиними.

«Тільки тоді ми зможемо завершити переговори, а це означає, що наша єдність також і в інтересах Великобританії. Зараз я відчуваю сильну підтримку з боку всіх інститутів ЄС, включаючи Європейський парламент, а також всіх 27 країн-членів», - додав він.

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні відбувається саміт лідерів 27 країн Європейського союзу, присвячений питанню виходу Великої Британії з ЄС. Перед його початком міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле наголосив, що Великобританія не повинна після виходу з ЄС отримати переваги, яких немає у інших країн.

Джерело: ГОРДОН