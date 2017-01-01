Туск попередив про ймовірність зриву переговорів щодо Brexit

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Дональд Туск

Президент Європейської ради закликав не давати емоціям волі у переговорах Лондона та Брюсселя

Президент Європейської ради Дональд Туск назвав переговори щодо виходу Великобританії з Європейського союзу, так званого Brexit, «досить складними».

При цьому він застеріг: якщо сторони почнуть сперечатися ще перед початком самих переговорів, то вони стануть неможливими.

Про це політик заявив після зустрічі з прем'єркою Норвегії Ерною Сульберг у четвер, 4 травня, йдеться у повідомленні на сайті Європейської ради, передає DW.

«Ставки надто високі, щоб давати волю емоціям. Для успіху нам необхідні розсудливість, поміркованість, взаємоповага та якнайбільше доброї волі», – зазначив Туск.

Він запевнив Норвегію, яка не є членом ЄС, але входить до Європейської економічної зони, що Брюссель та Осло вестимуть «тісний діалог» щодо переговорів із Лондоном.

Слова Туска пролунали на тлі закидів британської прем'єрки Терези Мей стосовно втручання ЄС у червневі парламентські вибори в Сполученому Королівстві.