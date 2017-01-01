Туск прокоментував свій допит у прокуратурі Варшави

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Дональд Туск

Туск заявив, що факт виклику його на допит має політичний характер

Екс-прем’єр Польщі, чинний голова Європейської ради Дональд Туск приїхав до Варшави, де у прокуратурі він даватиме свідчення у справі про співпрацю Служби військової контррозвідки Польщі з Федеральною службою безпеки Росії.

Перед виїздом з Сопота до столиці Польщі Туск заявив, що факт виклику його на допит має політичний характер, інформує «Польське радіо».

«Я став би винятком, якби сказав, що в цій справі все чесно, і що немає політичних емоцій і політичного настрою. Це елемент політичного цькування, і його автори цього не приховують», - сказав Туск.

Політик зазначив, що якщо співпраця Служби військової контррозвідки з російською ФСБ почалася у 2010 році, то це відбувалося тоді без його згоди та відома.

Зазначається, що у Варшаві на Центральному залізничному вокзалі Туска зустріли групи його прибічників та противників. Звідти польський політик у супроводі натовпу пішки вирушив до Окружної прокуратури по вулиці Нововєйській.

Як повідомляється, предметом розслідування, у якому свідчитиме Туск, є «зловживання службовими повноваженнями співробітниками Служби військової контррозвідки». Мова йде про співпрацю зі спецслужбою іноземної держави, а даному випадку з ФСБ Росії, без необхідної згоди прем’єр-міністра. За зловживання службовим становищем або недбалість у виконанні своїх обов’язків чиновниками у Польщі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.