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    Туск прокоментував свій допит у прокуратурі Варшави

    • Сьогодні, 18:26
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    Дональд Туск
    Дональд Туск

    Туск заявив, що факт виклику його на допит має політичний характер

    Екс-прем’єр Польщі, чинний голова Європейської ради Дональд Туск приїхав до Варшави, де у прокуратурі він даватиме свідчення у справі про співпрацю Служби військової контррозвідки Польщі з Федеральною службою безпеки Росії.

    Перед виїздом з Сопота до столиці Польщі Туск заявив, що факт виклику його на допит має політичний характер, інформує «Польське радіо».

    «Я став би винятком, якби сказав, що в цій справі все чесно, і що немає політичних емоцій і політичного настрою. Це елемент політичного цькування, і його автори цього не приховують», - сказав Туск.

    Політик зазначив, що якщо співпраця Служби військової контррозвідки з російською ФСБ почалася у 2010 році, то це відбувалося тоді без його згоди та відома.

    Зазначається, що у Варшаві на Центральному залізничному вокзалі Туска зустріли групи його прибічників та противників. Звідти польський політик у супроводі натовпу пішки вирушив до Окружної прокуратури по вулиці Нововєйській.

    Як повідомляється, предметом розслідування, у якому свідчитиме Туск, є «зловживання службовими повноваженнями співробітниками Служби військової контррозвідки». Мова йде про співпрацю зі спецслужбою іноземної держави, а даному випадку з ФСБ Росії, без необхідної згоди прем’єр-міністра. За зловживання службовим становищем або недбалість у виконанні своїх обов’язків чиновниками у Польщі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

    ФСБ допит розслідування
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