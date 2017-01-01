Twitter планує розробити платну преміум-версію

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Безкоштовна версія Twitter буде працювати як і раніше

Соціальна мережа Twitter розглядає можливість створення платної преміум-версії, орієнтованої на фахівців в тій чи іншій сфері, що використовують мережу мікроблогів у професійній діяльності. Про це заявили представники компанії, повідомляє «Liga.net».

Як і більшість інших соціальних мереж, Twitter з моменту заснування був зосереджений на створенні великої бази користувачів, яким надавався безкоштовний сервіс, а заробіток компанії здійснювався за рахунок реклами.

Популярність мікроблогів завдяки високопоставленим політикам і знаменитостям, в тому числі президенту США Дональда Трампа, відчутно зросла. Але на відміну від Facebook, Twitter не вдалося залучити достатньо доходів від реклами.

Як повідомив прес-секретар компанії Брилле Вільябланка, в Twitter проводиться опитування для визначення рівня інтересу користувачів до більш розширеного і вдосконаленого сервісу соціальної мережі. Стандартна безкоштовна версія Twitter буде працювати як і раніше.

Повідомляється також, що нова версія мікроблогів з абонентською платою буде включати більш потужні інструменти для маркетологів, журналістів та інших фахівців в різних сферах, яким необхідно оперативно отримувати інформацію.

«Главком» раніше повідомляв, що фахівці IT-рекрутингового агентства з Дніпра створили інструмент GlossaryTech - пошуковик актуальних IT-термінів, який допомагатиме рекрутерам перекладати найновіші технічні терміни, які часто зустрічаються в резюме розробників.