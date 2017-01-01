Тягнибок назвав ультиматум націоналістів червоною лінією, яку влада не має права переступити

22 лютого об’єднані сили націоналістів окреслили коло національних інтересів, за яке влада не має права заходити – лідер «Свободи»

На його переконання, за три останніх роки керівництво держави не виконало завдань, поставлених Майданом, і надалі може завдати ще більшої шкоди Україні.

«Нинішня влада нічого не робить. Вона не хоче цього зробити і не вміє. Але ця влада може наробити іще більше зла для української держави. Тому 22 лютого, у день завершення протестного Майдану, об’єднані сили націоналістів окреслили коло національних інтересів, червону лінію, за яку влада не має права заходити», – заявив Олег Тягнибок.

Серед вимог до влади лідер ВО «Свобода» назвав припинення торговельних відносин із окупованими Росією територіями на Донбасі та державою-агресором, відмову від визискування малого і середнього бізнесу та намірів приватизувати стратегічні підприємства та землю, скасування рішень про тарифний та ціновий геноциди.

«Наш ультиматум – це червона лінія, яку не має права перейти влада. Українці більше не терпітимуть. Якщо влада перейде червону лінію, то вона повинна розуміти, що її історія політичної діяльності завершиться ще гірше, ніж у режиму Януковича. І вона ще благатиме нас усіх, щоби ми дозволили їй закінчити так, як закінчив Янукович», – зазначив Олег Тягнибок.

Він наголосив, що кожен день бездіяльності Верхової Ради у захисті національних інтересів сприяє поверненню режиму диктатури Януковича, тому дискредитований склад парламенту перед завершенням своєї роботи має ухвалити закони про вибори до Верховної Ради, про відкликання з посад депутатів і суддів, а також про імпічмент президента.

«І тоді з Богом тихесенько забирайтеся і дайте можливість українцям у конституційний спосіб провести ротацію влади. Не треба боятися міняти владу. Із запобіжниками – процедурами відкликання депутатів, суддів та імпічменту президента – новообрані розумітимуть, що не можуть собі дозволити такої вакханалії, яку дозволяє влада собі нині», – заявив Олег Тягнибок.

Нагадаємо, 22 лютого 2017 року активісти ВО «Свобода», «Національного корпусу» та «Правого сектора» провели Марш національної гідності. У ході від Майдану Незалежності до стін Верховної Ради взяли участь понад 20 тисяч осіб. Вимоги об’єднаних націоналістів були виголошені у сесійній залі парламенту.