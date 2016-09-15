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    Тюремний бунт в Бразилії: 130 ув’язненим вдалося втекти

    • Сьогодні, 01:34
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    В результаті заворушень загинуло щонайменше 60 осіб

    Понад 130 ув’язнених здійснили втечу під час тюремних заворушень, які 1 січня влаштували місцеві банди однієї з в’язниць міста Манаус на північному заході Бразилії,

    Про це повідомляє  телеканал Globo і Орден юристів Бразилії. 

    За словами голови служби громадської безпеки штату Амазонас Сержіу Фонтеса, незадовго до бунту в іншій в’язниці Манауса в’язням також вдалося втекти. На свободу вирвалися 85 злочинців, частину з них вже затримано.

    В ході заворушень в заручники були взяті 12 тюремних наглядачів, а також кілька ув’язнених. Після кількагодинних переговорів їх відпустили.

    В результаті заворушень загинуло щонайменше 60 осіб. Влада не виключає, що кількість жертв може зрости. 

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