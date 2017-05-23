«Тютюнова справа»: ГПУ повідомила про підозру олігарху Грановському

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У Луценка зазначили, що народний депутат Олександр Грановський до цієї справи не причетний

Генпрокуратура повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків та фіктивному підприємництві одному із фігурантів у кримінальному провадженні щодо ТОВ «Тедіс Україна». Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України продовжується досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами потужного дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ «Мегаполіс Україна» (з травня 2016 року ТОВ «Тедіс Україна»)», - йдеться в повідомленні.

ГПУ інформує, що за результатами проведеного досудового розслідування «здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру мешканцю міста Одеса українському олігарху О. Грановському у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивному підприємництві, тобто створенні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України».

При цьому прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook підкреслила, що народний депутат Олександр Грановський до цієї справи не причетний.

ГПУ повідомляє, що під час досудового розслідування встановлено, що Грановський за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Тедіс Україна», яким вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності, створив злочинну схему ухилення від сплати податків, від якої підконтрольні мільйонеру підприємства були вигодонабувачами.

У зв’язку з викладеним, 23.05.2017 слідчими та прокурорами Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Грановському повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідний слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

26 квітня ГПУ повідомила про підозру керівництву тютюнової компанії «Тедіс».

Махінації монополіста тютюнового ринку «Тедіс Україна», що призвели до виведення за кордон понад двох мільярдів гривень, правоохоронці почали розслідувати майже півтора року тому. Але активізація слідчих припала лише на останні місяці. Зволікання коштувало країні ще кількох сотень мільйонів.

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