Тютюнова справа: росіянина Кесаєва можуть судити заочно

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Ігор Кесаєв Фото: Forbs.ru

Луценко зазначив, що, за даними слідства, на всьому пострадянському просторі була створена штучна монополія «Мегаполіс»

Власник монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ «Мегаполіс Україна» Ігор Кесаєв перебуває на території РФ, стосовно нього можлива процедура заочного засудження. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Пан Кесаєв знаходиться на території РФ, тому поки що не маємо з ним контакту. І сьогоднішні обшуки якраз мають на меті отримати документи, на основі яких і будуть сформовані підозри, підозри до всіх, хто порушував наше законодавство, тим самим сприяючи фінансуванню тероризму», — сказав Луценко.

За його словами, мова йде про керівництво компанії ТОВ «Мегаполіс/Тедіс Україна», а також про представників державних органів, які мали не допустити створення монополії і порушень рішення РНБО.

Луценко зазначив, що, за даними слідства, на всьому пострадянському просторі була створена штучна монополія «Мегаполіс».

«Хто і що сприяв створенню такої монополії (в Україні — ред.) слідство встановиться і оцінить дії колишнього, тодішнього (у 2012 році — ред) керівництва АМКУ. У зв’язку з цим сьогодні йдуть також виїмки документів», — сказав Луценко.

Він додав, що у ГПУ немає даних, чи в’їжджав Кесаєв на територію України після Революції гідності. Він спілкувався з фірмами транзитними дистанційно.

«Нами встановлено, що фактично Московська юридична фірма керувала усіма діями, в тому числі фінансовими «Мегаполісу», потім «Тедіс Україна».

«Щодо самого пана Кесаєва, звичайно, якщо йому буде оголошена підозра, то виключно у заочному порядку. Нас більше цікавить зараз фінансова частина, припинення фінансового фонтану, який незаконно виводив гроші з України», — сказав Луценко.

Луценко додав, що все керівництво «Тедіс» перебуває в Україні.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура сьогодні вранці прийшла з обшуками в будівлю Антимонопольного комітету. У той же час генпрокурор Юрій Луценко повідомив в Facebook про проведення обшуків у справі монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів Tedis Ukraine та розкриття схеми особливо великого ухилення від сплати податків і виведення грошей за кордон, у тому числі для фінансування тероризму.

Як повідомив Луценко, силивики в АМКУ вилучали документи по справі компанії Tedis Ukraine. Про це під час брифінгу повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«В АМКУ вранці до початку робочого дня без застосування спецназу зайшли слідчі для вилучення документів, що свідчать про сприяння монопольному становищу та невжиття передбачених законом дій керівництвом АМКУ. Справа в тому, що ряд інших українських компаній, які хотіли б займатися дистрибуцією тютюнових виробів, зверталися до АМКУ з метою змусити виробників сигарет зруйнувати монополію і співпрацювати з іншими дистриб'юторами.

Незважаючи на свої обов'язки, керівництво АМКУ не вдавався до таких заходів з демонополізації ринку, ніж на думку слідства, сприяло монопольному становищу компанії Мегаполіс Tedis Ukraine», - розповів Луценко.