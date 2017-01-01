Тютюнова справа: суд перенесено на 18 травня

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Глава Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв

Представники тютюнових компаній вже укладають договори з іншими дистрибуторами

28 квітня 2017 року відбулося чергове засідання Господарського суду м. Києва за позовом ТОВ «Тедіс Україна» до Антимонопольного комітету про визнання недійсним та скасування рішення № 551-р від 16.12.2016 року, за участю Генеральної прокуратури України, яка вступила у справу для представництва інтересів держави.

Про це повідомив голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв.

«За клопотанням ТОВ «Тедіс Україна», у зв’язку з необхідністю ознайомлення з матеріалами справи, суд відклав розгляд справи на 18 травня 2017 року Наразі очікуємо від органів Державного казначейства офіційного підтвердження зарахування часткової оплати штрафу в сумі 300 млн грн. (повний розмір штрафу 431 млн грн.)», - написав він у своєму Фейсбук.

Терент’єв додав, що на робочих зустрічах представники тютюнових компаній заявляють про початок укладання договорів з іншими дистрибуторами.

26 квітня ГПУ повідомила про підозру керівництву тютюнової компанії «Тедіс».

Махінації монополіста тютюнового ринку «Тедіс Україна», що призвели до виведення за кордон понад двох мільярдів гривень, правоохоронці почали розслідувати майже півтора року тому. Але активізація слідчих припала лише на останні місяці. Зволікання коштувало країні ще кількох сотень мільйонів.

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