У «Самопомочі» пояснили, чому хочуть виключити Савченко з комітету з питань нацбезпеки

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Народний депутат України Тарас Пастух

Пастух здивований тим, що досі не поставлено питання про виключення з комітету Льовочкіна, якого підозрюють у зв'язках з РФ

Народного депутата Надію Савченко хочуть виключити з комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони через її конфлікт з головою комітету Сергієм Пашинським. Таку думку в ефірі телеканалу «

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висловив народний депутат від фракції « Самопоміч » Тарас Пастух.

«Думаю, це право депутата - залишатися і працювати в комітеті. Хоча, якщо подивитися, проаналізувати склад нашого комітету, то, скажімо, для мене дивно, чому досі голова комітету не поставив питання про присутність у комітеті Льовочкіна (фракція «Оппоблок», - ред.) або інших одіозних осіб, які у нас є в комітеті і щодо яких звучали підозри про співпрацю з російською стороною і терористами. Думаю, це наслідок досить гострих дискусій, які у нас останнім часом на комітеті відбувалися між Надією Савченко і головою комітету та частиною комітету. Думаю, це якраз відобразило таким своєрідним настроєм і ініціативою окремих депутатів від «Народного фронту».

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи. У Службі безпеки України заявили, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками. 15 січня Савченко визнала, що оприлюднені нею раніше списки полонених повинні бути доповненими та є некоректними на даний момент.

16 січня вона опублікувала уточнені списки українців, які нині перебувають у полоні на окупованих територіях.

Як відомо, нардеп порушила низку норм українського законодавства, опублікувавши свій список полонених.