У 2014 році українська армія не була пасивною – начальник Генштабу

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Захисники донецького аеропорту

Муженко наголосив на героїзмі «кіборгів» – захисників донецького аеропорту

Ті, хто вважає, що українська армія поводилась у 2014-му пасивно, помиляються. Навпаки, саме в 2014 році українська армія змогла зорганізуватись і завдати ударів по ворогу в тих напрямах, які він вважав виграшними. Про це в інтерв’ю виданню «День» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

Особливо Муженко наголосив на героїзмі «кіборгів» – захисників донецького аеропорту.

«26 травня 2014 року – події в донецькому аеропорту. Це був переломний момент. Ми могли або пасивно спостерігати за його захопленням, або вжити рішучих заходів для захисту. Тридобовий бій, і як наслідок – українські війська зачистили донецький аеропорт так, що протягом кількох місяців ворог не наважувався знову його штурмувати. Хоча він і був у повному оточенні десь до середини липня», – розказав начальник Генштабу.

Як повідомлялося, Муженко звинуватив нардепа Семена Семенченка в оприлюдненні плану виходу з Дебальцевого. «Коли ми готували вихід із Дебальцевого, то план дуже швидко з’явився на Facebook-сторінці Семена Семенченка (Грішина)», – сказав він.

Начальник Генштабу також визнав: у 2014-му була можливість визволити Луганськ.