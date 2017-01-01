У 2016 році міжнародні фінансові інституції стабілізували макроекономіку України - Порошенко
- Вчора, 23:12
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Глава держави розраховує на забезпечення сталості процесу реформ
Президент Петро Порошенко наголосив на важливості підтримки України з боку міжнародних фінансових інституцій, зокрема МВФ, Світового Банку та ЄБРР, за потужного лідерства США.
Про це глава держави сьогодні сказав під час Щорічної зустрічі з іноземними послами, повідомляє його прес-служба.
Порошенко зазначив, що ця підтримка залишатиметься важливим елементом для забезпечення сталості та ефективності процесу реформ в Україні.
«Вона дозволила стабілізувати макроекономічну ситуацію в країні у 2016 році та посилила впевненість потенційних інвесторів для запуску власних проектів в Україні, можливо вже у 2017 році», - сказав Президент.