У 2016 році міжнародні фінансові інституції стабілізували макроекономіку України - Порошенко

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Глава держави розраховує на забезпечення сталості процесу реформ

Президент Петро Порошенко наголосив на важливості підтримки України з боку міжнародних фінансових інституцій, зокрема МВФ, Світового Банку та ЄБРР, за потужного лідерства США.

Про це глава держави сьогодні сказав під час Щорічної зустрічі з іноземними послами, повідомляє його прес-служба.

Порошенко зазначив, що ця підтримка залишатиметься важливим елементом для забезпечення сталості та ефективності процесу реформ в Україні.

«Вона дозволила стабілізувати макроекономічну ситуацію в країні у 2016 році та посилила впевненість потенційних інвесторів для запуску власних проектів в Україні, можливо вже у 2017 році», - сказав Президент.