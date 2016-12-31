У 2016 році в зоні АТО загинули 211 українських військових, - президент

Український президент відвідав Широкіне і Маріуполь





Президент України Петро Порошенко заявляє, що в році, що минає в зоні проведення антитерористичної операції загинули 211 військовослужбовців Збройних сил України, передає «Інтерфакс-Україна»

«Тільки протягом цього року 211 військовослужбовців Збройних сил України. Віддали своє життя за мир і свободу нашої держави, захищаючи її від агресора. Схилімо голови перед пам'яттю солдатів і офіцерів, які віддали своє життя за Україну і вшануємо хвилиною мовчання», - сказав глава

держави в Маріуполі в останній день року, що минає.





Говорячи про нинішню ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції, Порошенко заявив, що у ворога України немає «нічого святого, навіть Різдва».





«Хоча інтенсивність вогню бойовиків дещо зменшилася, ніяка тиша, про яку домовилися в Мінську, так і не настала. А два тижні тому, як відомо, російсько-терористичні підрозділи намагалися захопити два наших опорних пункти в районі селища Луганське на Світлодарській дузі. Українські вояки

не тільки відбили атаки ворога, але і перейшли в контратаку. Завдавши окупантам серйозних втрат, здобули перемогу, поліпшивши диспозицію наших військ», - нагадав президент про події на Світлодарськ дузі.





Крім того, за його словами, напруженою обстановка залишається і в Широкіному, де останнім часом ворог застосовує практично весь спектр озброєння, за винятком реактивної артилерії.





«За героїзм і мужність, самопожертву і перемогу - слава морським піхотинцям, які героїчно утримують позиції на Маріупольському напрямку. Слава офіцерам і солдатам Сухопутних військ - захисникам Світлодарської дуги. Одному з них, 21-річному лейтенанту Микиті Яровому, за надзвичайні мужність і відвагу,

проявлені в бою під селищем Луганським, присвоєно звання Героя України - на жаль, посмертно. Маю честь вручити сьогодні «Золоту Зірку» мамі Героя, Людмилі Володимирівні», - зазначив Порошенко.





Звертаючись до всіх українців, в тому числі тим, по той бік лінії розмежування, президент запевнив: «Дорогі наші співвітчизники! Російська окупація - тимчасова. Ми обов'язково об'єднаємося. Україна - єдина, і ми єдині».