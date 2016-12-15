  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У 2016 році зовнішня торгівля України показала негативне сальдо

    • Сьогодні, 18:54
    • Розсилка
    Зовнішня торгівля
    Зовнішня торгівля

    В 2016 році зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 226 країн світу

    Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в 2016 році становило $2,886 млрд, тоді як у 2015 році воно було позитивним у розмірі $610,7 млн. Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

    Згідно з її даними, торік експорт товарів скоротився порівняно з 2015 роком на 4,6% (на $1,764 млрд) - до $36,363 млрд, імпорт збільшився на 4,6% (на $1,732 млрд) - до $39,249 млрд.

    Читайте також

    Держстат уточнює, що в 2016 році зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 226 країн світу.

    У результаті коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,93 (у 2015 році - 1,02).

    Джерело: Інтерфакс-Україна
    Читайте також
    торгівля Держстат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ