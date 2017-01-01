В уряді визначились, скільки і якого вугілля треба країні у 2017 році (документ)

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Вугілля

Дефіцит вугілля антрацитової групи становить 4,8 млн. т

Україні у 2017 році необхідно 26 млн. т вугілля для задоволення потреб з виробництва електроенергії. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Протягом березня-грудня уряд розраховує імпортувати 4,8 млн. т вугілля антрацитової групи, яке не виробляється на території, підконтрольній Україні. Як зазначили у Міністерстві, раніше це вугілля марки «А» надходили з непідконтрольних територій (фактично Л/ДНР). Однак після торгової блокади ОРДЛО постачання припинилося.

За даними Міністерства енергетики, за опалювальний сезон 2016/2017 років теплові електростанції спожили 12,3 млн. т вугілля, у тому числі антрацитової групи – 4,5 млн. т. За нинішній опалювальний сезон на теплові електростанції надійшло 129 тис. т імпортного вугілля антрацитової групи.

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Нагадаємо, що Прем’єр Володимир Гройсман на початку березня говорив, що енергетична блокада завдає Україні 2-4 млрд. грн. збитків щомісячно.

Згодом підприємство «Укренерго» вийшло із заявою: якщо до травня не буде поставок вугілля, то в Україні можуть початися віялові відключення світла.