У 25 країнах світу відбудеться флешмоб Global Shevchenko

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За правилами флешмобу, з 10 лютого до 8 березня необхідно було зробити фото або селфі біля пам'ятника Тарасу Шевченку

У київському парку ім. Тараса Шевченка 9 березня відбудеться акція Global Shevchenko у рамках флешмобу, присвяченого дню народження Кобзаря.

«У четвер, 9 березня, о 15:30 в парку ім. Тараса Шевченка у Києві розпочнеться акція Global Shevchenko, присвячена дню народження Великого Кобзаря. А о 16:00 сотні киян одночасно зачитають вірш «В казематі» («Мені однаково, чи буду...»)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібні читання в цей самий час відбудуться в Ризі, Буенос-Айресі, Баку, Празі, Одесі, Маріуполі, Луцьку, Івано-Франківську, Рівному, Житомирі, Ужгороді, Сумах, Хмельницькому, Чернівцях, Миколаєві та багатьох інших містах.

Організатори акції у форматі фотосушки представлять близько 200 фотографій учасників міжнародного флешмобу Global Shevchenko, який протягом лютого-березня проходив по всьому світу.

«Учасники акції робили фото та селфі біля пам'ятників Тарасові Шевченку у своїх містах. На даний момент до флешмобу Global Shevchenko вже долучились понад 3500 учасників із 25 країн світу та 132 населених пунктів України. Зокрема, це учасники з Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Йорданії, Канади, Китаю, Куби, Латвії, Литви, Македонії, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Угорщини, Франції, Хорватії та Чехії», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти в Криму заборонили проводити акцію до річниці народження Тараса Шевченка.

Джерело: Укрінформ