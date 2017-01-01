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    У аеропорту «Миколаїв» відбудуться тактико-спеціальні навчання

    • Сьогодні, 12:43
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    Військові навчання.
    Фото: Вголос
    Військові навчання.

    Через тактико-спеціальні навчання перекриють трасу на Миколаївщині

    У період з 23 по 26 травня на території Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв» та прилеглої до нього зони (с. Матвіївка, Баловне, лісовий масив між селищами) пройде практична фаза тактико-спеціального навчання за участю підрозділів управління СБУ, Національної поліції та ЗСУ, метою якого є відпрацювання дій з підготовки та проведення антитерористичної та контр-диверсійної операції. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі Миколаївської ОДА.

    «При проведені практичної фази тактико-спеціального навчання у зоні проведення передбачається встановлення блокпостів та здійснення перевірки документів, перекриття шляхів, у тому числі на ділянці „Миколаїв—Нова Одеса“. Звертаємо увагу мешканців області та прилеглої до зони навчань території на необхідність на час проведення навчань мати при собі документи, що посвідчують особу», — йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 11 травня рятувальники і лісники у Запоріжжі провели спільні навчання.

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