У аеропорту «Миколаїв» відбудуться тактико-спеціальні навчання

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Фото: Вголос Військові навчання.

Через тактико-спеціальні навчання перекриють трасу на Миколаївщині

У період з 23 по 26 травня на території Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв» та прилеглої до нього зони (с. Матвіївка, Баловне, лісовий масив між селищами) пройде практична фаза тактико-спеціального навчання за участю підрозділів управління СБУ, Національної поліції та ЗСУ, метою якого є відпрацювання дій з підготовки та проведення антитерористичної та контр-диверсійної операції. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі Миколаївської ОДА.

«При проведені практичної фази тактико-спеціального навчання у зоні проведення передбачається встановлення блокпостів та здійснення перевірки документів, перекриття шляхів, у тому числі на ділянці „Миколаїв—Нова Одеса“. Звертаємо увагу мешканців області та прилеглої до зони навчань території на необхідність на час проведення навчань мати при собі документи, що посвідчують особу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня рятувальники і лісники у Запоріжжі провели спільні навчання.