У Ахметова хочуть через суд забрати «Укртелеком»

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Фонд держмайна заявляє про невиконання умов, передбачених Договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком»

Фонд державного майна України подав до Господарського суду міста Києва позовну заяву до ТОВ «ЕСУ», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» про розірвання договору купівлі-продажу ВАТ «Укртелеком» та стягнення пені у розмірі 2,17 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

Як зазначає Фонд держмайна, підставою для звернення з відповідною позовною заявою стало невиконання умов, передбачених Договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», укладеним між ФДМ та ТОВ «ЕСУ», та Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ «Укртелеком», яка є невід’ємною частиною Договору.

На приватизаційному конкурсу у 2011 році було продано 92,791% статутного капіталу ВАТ «Укртелеком».

Нагадаємо, Фонд держмайна України у травні 2011 року продав 92,79% акцій «Укртелекому» українській «дочці» австрійської компанії EPIC – фірмі «ЕСУ» – за 10,5 млрд грн. Через два роки «ЕСУ» перепродала компанію телеком-оператору Ріната Ахметова.

Повідомлялось, що 13 квітня цього року Печерський райсуд Києва наклав арешт на акції ПАТ «Укртелеком».