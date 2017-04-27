У Ахметова стверджують: формули «Роттердам+» насправді не існує, це – «політична маніпуляція»

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Процес обговорення щодо введення «Роттердама» потрібно було зробити більш публічним – директор ДТЕК

Існують певні політичні маніпуляції зі словом «Роттердам+». Немає такої формули, є порядок формування ціни. «Роттердам+» – це щось незрозуміле. Про це розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю «Економічній правді».

На зауваження про те, що «Роттердам+» – це умовна назва, директор ДТЕК відповів: «Це політична маніпуляція, яку було використано. Вона лягла на благодатний ґрунт через тарифи, викликаний історією з підвищенням цін на газ… В рахунку, який отримала людина, ціна електроенергії мінімальна – ціни на електроенергію для населення у нас низькі порівняно з цінами на опалення або газ».

На його думку, процес обговорення щодо введення «Роттердама» потрібно було зробити більш публічним. «Чому ми виступаємо за те, щоб ринковий принцип усе-таки запрацював? Тому що все, що називається тарифоутворенням за системою «витрати+», – це прямий шлях до корупції. Витрати можуть бути різними – залежно від того, як домовишся з регулятором. Мають бути ринкові механізми або ринкові індикатори».

«Аргументація впровадження «Роттердама» – напевно, це питання до регулятора. Але з точки зору принципу ринкового ціноутворення я не бачу жодної різниці. Я бачу багато питань про вугільну історію і нуль питань про газову історію у одних і тих самих людей, які називають себе експертами», – додав він.

Як повідомлялося, також Тимченко розповів, що ДТЕК збільшив свій пакет у «Нафтогазвидобуванні» до 75%, придбавши 15% акцій у народного депутата Нестора Шуфрича.