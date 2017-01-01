У Ахметова заявили про втрату підприємств на Донбасі

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Рінат Ахметов

ДТЕК не контролює роботу підприємств, які знаходяться на непідконтрольній Україні території Донбасу

Директори підприємств компанії ДТЕК: ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», ТОВ «Моспінське ВПП», ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», ТОВ «ДТЕК Східенерго» (ВП «Зуївська ТЕС»), ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ТОВ «Техремпоставка» , ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит», ТОВ «Електроналадка», ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» і ТОВ «ДТЕК Сервіс», розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території Донецької і Луганської області, отримали повідомлення про необхідність перереєстрації в так званих «ДНР» і «ЛНР» і початку інвентаризації майна. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

«З цього моменту ДТЕК не контролює роботу цих підприємств. Компанія вважає неприйнятною вимогу про перереєстрацію наших підприємств, ніякі форми тиску не змусять ДТЕК змінити юрисдикцію своїх активів», - заявляють в компанії.

Зазначається, що «те, що сталося - це результат політичного конфлікту на Донбасі, заручником якого були і залишаються українці, український бізнес і українська економіка».

«Підприємства, що працюють на неконтрольованій території, - частина єдиної української економічної інфраструктури. Розрив цього виробничого ланцюга унеможливить їх роботу, у шахт Донбасу немає інших ринків збуту вугілля, робота поза правовим полем України тягне серйозні юридичні наслідки для всіх покупців продукції, постачальників обладнання та матеріалів для даних підприємств. Це фактично означає зупинку підприємств, яка вплине на українців по обидва боки розмежування. Загальним підсумком стане драматичне зниження рівня доходів і зростання безробіття», - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

ДТЕК - стратегічний холдинг, що здійснює управління операційними компаніями з активами в вуглевидобутку, тепловій енергетиці і дистрибуції, а також в альтернативній енергетиці та у видобутку газу. Чисельність співробітників ДТЕК - 118 тисяч осіб. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), власником якої є Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

Ахметов зупинив свої шахти на підконтрольній бойовикам території Донбасу.

СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

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