У Асада ще залишилась хімзброя, вважають у Туреччині

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За нашими даними, сирійський режим, як і раніше, має потенціал для застосування хімічної зброї – глава МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що уряд Сирії все ще має можливість застосовувати хімзброю. Про це він заявив за підсумками засідання G7 в Італії, пише ТАСС.

«За нашими даними, сирійський режим, як і раніше, має потенціал для застосування хімічної зброї. Потрібно, щоб режим припинив використовувати хімзброю, а також традиційні види озброєння проти опозиції», – сказав він. За словами Чавушоглу, «режим часто порушує умови перемир'я в Сирії».

«Ми (під час засідання G7) обговорили і можливі ризики, пов'язані з імовірністю нападу на Ідліб (з боку урядової армії). Нам треба бути готовими до цього, і тепер потрібно переконувати Росію в необхідності (майбутнього) Сирії без Башара Асада», – сказав міністр. Він додав, що «очевидна неможливість рухатися далі з Асадом, і найкраще рішення конфлікту в Сирії – це політичне».

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари було спрямовано проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.