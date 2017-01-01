У Асада ще залишилась хімзброя, вважають у Туреччині
- Сьогодні, 11:17
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За нашими даними, сирійський режим, як і раніше, має потенціал для застосування хімічної зброї – глава МЗС Туреччини
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що уряд Сирії все ще має можливість застосовувати хімзброю. Про це він заявив за підсумками засідання G7 в Італії, пише ТАСС.
«За нашими даними, сирійський режим, як і раніше, має потенціал для застосування хімічної зброї. Потрібно, щоб режим припинив використовувати хімзброю, а також традиційні види озброєння проти опозиції», – сказав він. За словами Чавушоглу, «режим часто порушує умови перемир'я в Сирії».
«Ми (під час засідання G7) обговорили і можливі ризики, пов'язані з імовірністю нападу на Ідліб (з боку урядової армії). Нам треба бути готовими до цього, і тепер потрібно переконувати Росію в необхідності (майбутнього) Сирії без Башара Асада», – сказав міністр. Він додав, що «очевидна неможливість рухатися далі з Асадом, і найкраще рішення конфлікту в Сирії – це політичне».
Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.
Удари було спрямовано проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.
Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.
Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.
Альянс союзників президента Сирії Башара Асада, до якого входять Росія та Іран, погрожує застосувати силу у відповідь на «будь-який перетин червоної лінії» в Сирії, незалежно від того, хто це зробить.