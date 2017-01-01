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    У Авакова нагадали про заборону комуністичних символів

    • Сьогодні, 15:48
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    Зорян Шкіряк
    Фото УНІАН
    Зорян Шкіряк

    Ми не дозволимо адептам Кремля використовувати пам'ять людей задля провокацій проти української держави, - Шкіряк

    Національна поліція України підготувала пам'ятки про заборону використання будь-якої комуністичної символіки і так званих «гергієвських стрічок», котрі буде розміщено в місцях проведення масових заходів 8-9 травня. Про це у себе на сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішных справ Зорян Шкіряк.

    «Ще одне нагадування для тих хто не зрозумів. Ми не дозволимо адептам Кремля використовувати пам'ять людей задля провокацій проти української держави», - зазначив він.

    Шкіряк також поінформував, що підрозділи МВС цілковито готові до виконання поставлених задач із забезпечення охорони громадського порядку під час масових заходів 8-9 травня як в місті Києві, так і на території всієї України.

    «Жодні спроби дестабілізаціі ситуації з боку зовнішніх і внутрішніх ворожих сил не пройдуть. Реакція на будь-які провокації буде жорсткою і адекватною в рамках законів і Конституції України», - додав він.

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