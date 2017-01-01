У Авакова нагадали про заборону комуністичних символів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото УНІАН Зорян Шкіряк

Ми не дозволимо адептам Кремля використовувати пам'ять людей задля провокацій проти української держави, - Шкіряк

Національна поліція України підготувала пам'ятки про заборону використання будь-якої комуністичної символіки і так званих «гергієвських стрічок», котрі буде розміщено в місцях проведення масових заходів 8-9 травня. Про це у себе на сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішных справ Зорян Шкіряк.

«Ще одне нагадування для тих хто не зрозумів. Ми не дозволимо адептам Кремля використовувати пам'ять людей задля провокацій проти української держави», - зазначив він.

Шкіряк також поінформував, що підрозділи МВС цілковито готові до виконання поставлених задач із забезпечення охорони громадського порядку під час масових заходів 8-9 травня як в місті Києві, так і на території всієї України.

«Жодні спроби дестабілізаціі ситуації з боку зовнішніх і внутрішніх ворожих сил не пройдуть. Реакція на будь-які провокації буде жорсткою і адекватною в рамках законів і Конституції України», - додав він.