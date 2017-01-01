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    У Авакова наполягають на покаранні російського «Сбєрбанку»

    • Сьогодні, 17:25
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    Рада національної безпеки і оборони може ухвалити відповідне рішення через те, що «Сбєрбанк» підтримує тероризм в Україні

    Про це у ефірі Еспресо.TV заявив голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко.

    Мартиненко прокоментував пропозицію глави МВС Арсена Авакова про припинення роботи «Сбєрбанку» Росії в Україні через його визнання паспортів ДНР/ЛНР.

    «Я б виходив не з точки зору економічних втрат, а з точки зору того, щоб Україна не втратила державність, співпрацюючи з банками, які працюють з окупованими територіями. Є міжнародне банківське право з чіткими прописаними вимогами. Попереджень за такі порушення там не існує. «Сбєрбанк» Росії хоче приймати документи, які ніким у світі не визнаються, крім тих, хто їх видає», - сказав Мартиненко.

    За його словами, НБУ зараз не може покарати «Сбєрбанк» з точки зору економічних порушень. Однак це може бути рішення Ради національної безпеки і оборони ухвалене через те, що «Сбєрбанк» підтримує тероризм в Україні.

    Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вимагає негайно припинити роботу «Сбєрбанку» Росії в Україні, бо він почав обслуговувати клієнтів з так званими паспортами «ДНР/ЛНР». «Сбєрбанк» раніше заявив, що приступив до обслуговування у своїх відділеннях клієнтів, що надають так звані паспорти «ДНР» і «ЛНР».

     

    ДНР ЛНР
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