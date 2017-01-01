У Авакова оприлюднили відео з чоловіком із гранатометом в офісі ОУН

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Чоловік з гранатометом в офісі Добровольчого руху ОУН

В руках одного з активістів гранатомет «Муха», направлений в натовп

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк оприлюднив фото та відео, на якому зафіксовано чоловіка з гранатометом у вікні офісу Добровольчого руху ОУН на вул. Мазепи у Києві під час подій 9 травня.

«Увага! Ось фото і відео події, зафіксованої 9 травня на вулиці Мазепи в Києві. В руках одного з «мирних активістів» гранатомет «Муха», направлений в натовп. В ході невідкладного обшуку, що відбувався в рамках чинного законодавства, з'ясувалося, що тубус, на щастя, виявився порожнім. Виникає питання, а якби ні?!... Хто міг знати, що в голові у цього «патріота» з гранатометом в руках. Так як повинна була діяти поліція?» - написав Шкіряк на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, поліція діяла «чітко, законно і прийняла єдино вірне рішення в даній ситуації», «адже мова йшла про небезпеку життя громадян і самих поліцейських».

Нагадаємо, вранці 9 травня активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

Після цього поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. Під будівлею Печерського відділення поліції у столиці почався пікет.

Пізніше Добровольчий рух «Організація українських націоналістів» оприлюднив фотографії розгромленого офісу у Києві.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту представнику Добровольчого руху ОУН Василю Парфенкову.