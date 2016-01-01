У Авакова переконані, що до катастрофи Ту-154 доклала руку ФСБ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зорян Шкіряк

Якщо говорити абстрактно про те, що відбулося, я не відкидаю версію, що цей літак могли підірвати російські спецслужби, - Шкіряк

Радник міністра МВС Зорян Шкіряк не виключає, що за авіакатастрофу Ту-154 можуть нести відповідальність російські спецслужби, передає телеканал «112 Україна».

«Якщо говорити абстрактно про те, що відбулося, я не відкидаю версію, що цей літак могли підірвати російські спецслужби… Це робиться свідомо для того, щоб виконувати ті задачі, які сьогодні відводитимуть російське суспільство від соціально-економічних проблем», - зазначив він.

При цьому Шкіряк зауважив, що, на його думку, і вбивство посла РФ в Туреччині, і падіння Ту-154 над Чорним морем - це все «ланки ланцюга розплати Росії за військові злочини» в Сирії та в Україні. «…За ті злочини проти людства, злочини проти будь-яких норм людської, християнської моралі, які вони сьогодні здійснюють. Це наслідок тієї страшної, кривавої вакханалії, яку Путін кожного дня вчиняє як в Україні, так і в Сирії. Це все наслідок тих десятків, якщо не сотень тисяч вбитих сирійських дітей, жінок, людей похилого віку. Це наслідки безневинно пролитої крові українців», - сказав він.

Як повідомлялось, співмешканка депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська засудила українців – мовляв, вони радіють падінню літака з російськими військовими. Відтак, «улюблена людина» Лещенка назвала українців «малодушними ушльопками» і «дрібними примітивними тварюками». За її словами, в українців «зовсім поїхав дах», тому їм треба «заховатись в нірку» – або ж почитати Біблію.

Водночас російський журналіст Матвій Ганапольський заявив, що претензії росіян до українців з-за їх реакції на аварію літака Міноборони РФ Ту-154, як мінімум, дивують. Він нагадав, як ще не так давно, на початку війни на Донбасі, «братський народ» радів збитим українським літакам, в яких українські солдати летіли захищати свою землю на Донбасі.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував в сирійську провінцію Латакія. Музиканти ансамблю повинні були дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймим.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі виявлено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак впав в шести кілометрах від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

В колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 Міноборони РФ настала в результаті теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.