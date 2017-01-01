У Авакова пояснили, чому потрібно заборонити в Україні «Вконтакте» і «Однокласники»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк

Частина депутатів готова підтримати ініціативу Шкіряка заборонити в Україні російські соцмережі

Найголовнішим завданням держави має бути захист її інформаційного простору, особливо у випадку війни з Росією.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«ВКонтакте» і «Однокласники» – це мережі, які повністю контролюються російськими спецслужбами. Я думаю, що я тут Америку не відкрив. Вигравати війну можна не тільки в окопах, а й в інформаційному просторі – і це не менш важливо», – каже Шкіряк.

Він додав, що у гібридній війні, яку Кремль веде проти України, чималу частку займає «інформаційний терор», який здійснюють російські спецслужби, зокрема, через відомі соцмережі – «ВКонтакте» і «Однокласники».

«За нашими даними, на цей час існує і активно поширюється інформація з більш ніж 2,5 тисяч антиукраїнських груп. Це тільки груп. Безумовно, хтось скаже: «там же є і проукраїнські групи». Але їх частка значно менша», – заявив радник глави МВС.

Зорян Шкіряк зазначив, що його дуже часто хтось намагається звинувачувати в тому, що заборона російських соцмереж в Україні – це удар по свободі слова. Але людям потрібно розуміти, що для України важливіше – держава та її захист від інформаційного терору або вільне спілкування.

«Я мовчу про деструктивність цих соцмереж: ми неодноразово чули про групи смерті і взагалі про відверто провокаційні дії в інформаційному просторі проти цілісності України. Враховуючи ці факти, я залишаюся прихильником закриття цих мереж», – підкреслив він.

Він додав, що вже частина депутатів готова підтримати його ініціативу.