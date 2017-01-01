У Авакова пропонують дозволити російській учасниці «Євробачення» в’їзд до України

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Геращенко зазначив, що, обравши Самойлову представником від Росії, Україну поставили перед двома варіантами рішення, кожен з яких несе певну небезпеку для внутрішньополітичної ситуації

Російській конкурсантці на «Євробаченні» Юлії Самойловій слід дозволити в’їзд до України, притягнувши її до відповідальності за порушення кордону України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, радник голови МВС Антон Геращенко.

«Таке рішення буде оптимальним з різних сторін, так як ми не забороняємо візит російської конкурсантки в Україні, а й публічно покажемо на її прикладі, що не збираємося залишати безкарним факти порушення кордону України. Думаю, що і наші західні партнери поставляться з розумінням до такого рішення», — зазначив Геращенко.

Геращенко зазначив, що, обравши Самойлову представником від Росії, Україну поставили перед двома варіантами рішення, кожен з яких несе певну небезпеку для внутрішньополітичної ситуації.

Першим варіантом нардеп називає «не пускати в Україну Самойлову за факт порушення нею правил відвідування окупованих території АРК Крим».

«Це буде використано Російської пропагандистської машиною для роздмухування ненависті проти нашої країни як на своїй території, так і серед громадян України на окупованій території. Мовляв дивіться дівчину з обмеженими фізичними можливостями, співачку не пускають в Україну не даючи їй гідно представити Росію на європейському пісенному кодексі». — зазначає нардеп.

Другим варіантом, за версією Геращенка, є «пустити Самойлову в Україну, залучаючи її одночасно до відповідальності за порушення державного кордону».

«Нехай приїжджає, але несе відповідальність за порушення законодавства України», — додав Геращенко.

Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням.

Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Втім, за словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, Служба нині вирішує, чи дозволяти Самойловій в'їжджати до України.