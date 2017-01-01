У «Азові» заявили, що Паршов ніколи не служив у полку

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Людина, яка за попередньою версією слідства здійснила цей злочин, ніколи не була у лавах «Азова» ні в 2014-2015 роках, ні тепер, заявили бійці полку

У полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов коли-небудь служив у їх лавах. Відповідна заява з'явилася на сайті «Азова».

«Полк «Азов» дізнавшись зі ЗМІ про те, що наші бійці звинувачуються в гучному вбивстві, що вчора сколихнуло всю країну, офіційно заявляє: ніякого відношення до цієї справи наш підрозділ не має. Людина, яка за попередньою версією слідства здійснила цей злочин, ніколи не була у лавах «Азова» ні в 2014-2015 роках, ні тепер», - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що раніше глава Радикальної партії Олег Ляшко раніше заявив, що, за його інформацією, вбивця Вороненкова був бійцем «Азова».

Як відомо, у вбивці екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова були знайдені документи учасника бойових дій. Наразі правоохоронці перевіряють справжність усіх документів, які були знайдені при вбивці.

Також сьогодні ряд ЗМІ повідомили, що Павло ПИаршов - живий. Однак радник глави МВС Антон Геращенко спростував цю інформацію.

Як повідомлялося, 23 березня у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненко був убитий громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник в силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що убивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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