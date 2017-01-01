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    У Бабиному Яру невідомі облили фарбою пам’ятник «Менора»

    • Сьогодні, 12:55
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    &laquo;Менора&raquo;, облита фарбою
    «Менора», облита фарбою

    Менору облили червоною фарбою-воском

    У Бабиному Яру у Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник «Менора» (світильник), присвячений вбивству мирних громадян, переважно євреїв, під час Другої світової війни.

    Про це повідомила у Facebook журналіст Марія Старожицька.

    Вона зазначила, що «Менору» облили точно такою фарбою-воском, як нещодавно пам'ятник Олені Телізі. «Напевне, з однієї лавки, яка хоче розбрату в нашій країні», – написала Старожицька.

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    У Бабиному Яру невідомі облили фарбою пам’ятник «Менора»
    У Бабиному Яру невідомі облили фарбою пам’ятник «Менора»
    У Бабиному Яру невідомі облили фарбою пам’ятник «Менора»
    У Бабиному Яру невідомі облили фарбою пам’ятник «Менора»
    У Бабиному Яру невідомі облили фарбою пам’ятник «Менора»

    Як повідомляв «Главком», у березні невідомі облили червоною фарбою пам’ятник визначній діячці ОУН Олені Телізі.

    Вже за кілька годин активісти відчистили пам’ятник поетесі.

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