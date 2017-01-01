У Бабиному Яру невідомі облили фарбою пам’ятник «Менора»

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«Менора», облита фарбою

Менору облили червоною фарбою-воском

У Бабиному Яру у Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник «Менора» (світильник), присвячений вбивству мирних громадян, переважно євреїв, під час Другої світової війни.

Про це повідомила у Facebook журналіст Марія Старожицька.

Вона зазначила, що «Менору» облили точно такою фарбою-воском, як нещодавно пам'ятник Олені Телізі. «Напевне, з однієї лавки, яка хоче розбрату в нашій країні», – написала Старожицька.

Як повідомляв «Главком», у березні невідомі облили червоною фарбою пам’ятник визначній діячці ОУН Олені Телізі.

Вже за кілька годин активісти відчистили пам’ятник поетесі.