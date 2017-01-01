У багатоповерхівці в Херсоні стався вибух: є потерпілі

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Триває з’ясування обставин вибуху та встановлення причетних до цього осіб

У понеділок, 16 січня, вранці на першому поверсі в під’їзді багатоповерхівки у Шуменському мікрорайоні міста Херсона стався вибух невстановленого предмета. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«Повідомлення про пригоду надійшло до чергової частини Корабельного відділення поліції о 7:13 від мешканки будинку. Жінка повідомила, що чула звук вибуху у під’їзді, пошкоджено вікно», – інформує поліція.

Наразі спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП продовжують працювати на місці пригоди, триває з’ясування обставин вибуху та встановлення причетних до цього осіб. Крім того, з'ясовується, що це був за вибуховий предмет і його походження.

Як повідомляє сайт «Херсонці», житель однієї з квартир на першому поверсі цієї п'ятиповерхівки, пішов виносити сміття. Щойно він відчинив вхідні двері в під'їзд, як пролунав вибух. 18-річного хлопця контузило, і викликана на місце бригада швидкої допомоги виявила у нього осколкові поранення спини.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.