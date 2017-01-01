У Багдаді через напад смертника на пункт пропуску загинуло 17 людей

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Нападник підірвав вантажівку, коли доїхав до пункту пропуску у Багдаді

У Багдаді (Ірак) через напад смертника на поліцейський пункт пропуску у середу, 29 березня, загинули 17 людей, 60 отримали поранення. Про це повідомила іракська влада.

Видання зазначає, що згідно з попередніми повідомленнями, у результаті вибуху загинули щонайменше троє і багато поранених поліцейських.

За повідомленням іракських посадовців, нападник підірвав вантажівку, коли доїхав до пункту пропуску.

Відповідальності за напад поки що ніхто на себе не взяв.