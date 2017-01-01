  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Багдаді через напад смертника на пункт пропуску загинуло 17 людей

    • Сьогодні, 01:29
    • Розсилка

    Нападник підірвав вантажівку, коли доїхав до пункту пропуску у Багдаді

    У Багдаді (Ірак) через напад смертника на поліцейський пункт пропуску у середу, 29 березня, загинули 17 людей, 60 отримали поранення. Про це повідомила іракська влада.

    Видання зазначає, що згідно з попередніми повідомленнями, у результаті вибуху загинули щонайменше троє і багато поранених поліцейських.

    За повідомленням іракських посадовців, нападник підірвав вантажівку, коли доїхав до пункту пропуску.

    Відповідальності за напад поки що ніхто на себе не взяв.

    Ірак напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ