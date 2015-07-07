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    У Багдаді пролунали два вибухи: більше 20 загиблих

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    Багдад сколихнули два вибухи
    Багдад сколихнули два вибухи

    Один з вибухів спричинила закладена в автомобіль бомба, другий вибух скоїв терорист-смертник

    Два вибухи у центрі іракської столиці спричинили загибель щонайменше 21 особи. Повідомляється також про десятки поранених. Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напади.

    Два вибухи сколихнули зранку суботи, 31 грудня, столицю Іраку Багдад. Унаслідок вибухів на багатолюдному ринку в центрі міста, за даними поліції та медпрацівників, загинула щонайменше 21 особа. Повідомлення про кількість потерпілих у різних джерелах різняться. Інформагенції повідомляють про від 38 до 44 постраждалих.

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    За попередньою інформацією, один з вибухів спричинила закладена в автомобіль бомба. Другий вибух скоїв терорист-смертник. Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальності за напади.

    Як повідомлялося, бойовики «Ісламської держави»  упродовж останніх років регулярно здійснюють в іракській столиці криваві напади, жертвами яких стали вже сотні цивільних. Напередодні іракська армія поновила наступальну операцію з метою звільнення міста Мосула від ІД.

     

    Джерело: DW

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