У Бахмуті поліція затримала диверсійно-розвідувальну групу бойовиків

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Фото: РИА Новости На Донеччині поліція затримала диверсійно-розвідувальну групу

Зловмисники викрадали людей

У Бахмуті, Донецька область, поліція затримала диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) бойовиків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

«Співробітники карного розшуку обласного управління та Бахмутського відділу поліції затримали двох бойовиків, які діяли під керівництвом «полковника збройних сил ДНР», - йдеться у повідомленні.

За словами начальника управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області Артема Киська, з квітня по червень 2014 року зловмисники скоювали на території Донецької області розбійні напади, викрадали людей та забирали автомобілі. Крім того, зазначається, що їхній «куратор» з позивним «Отшельник» має тісні зв’язки з вищим командуванням ЗС РФ.

Як зазначається, сьогодні, 22 квітня 2017 року, за місцем мешкання одного з затриманих в селі Іванівське (Красне) поліцейські виявили великий арсенал нелегальної зброї, який був закопаний у дворі під господарчою будовою.