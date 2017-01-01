У Бахмуті поліція з'ясовує причини отруєння школярів

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Нездужання дітей почалося надвечір, після обіду у столовій школи

Загалом до Бахмутської міської лікарні станом на 21 годину звернулося 8 учнів навчального закладу з однаковим діагнозом – токсикоінфекція та синдром гастроентероколіта. Розпочато перевірку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Про те, що сталося, правоохоронцям повідомили лікарі, які почали реєструвати звернення батьків школярів.

Останні кажуть, що нездужання почалося надвечір, після обіду у столовій школи.

Наразі у медзакладі працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

Попередньо факт кваліфіковано за ст.137 «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей» Кримінального кодексу України.

Загалом до міської лікарні станом на 21 годину звернулося 8 учнів навчального закладу з однаковим діагнозом – токсикоінфекція та синдром гастроентероколіта. Розпочато перевірку.

Про те, що сталося, правоохоронцям повідомили лікарі, які почали реєструвати звернення батьків школярів. Останні кажуть, що нездужання почалося надвечір, після обіду у столовій школи.

Наразі у медзакладі працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Попередньо факт кваліфіковано за ст.137 «Неналежне виконанняобов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей» Кримінального кодексу України.