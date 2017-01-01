У Бахмуті затримали чоловіка, який віз на Харківщину гранати

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Інший чоловік намагався відправити

У вівторок, 21 березня, на автовокзалі в Бахмуті Донецької області правоохоронці затримали чоловіка, у якого знайшли гранати і запали до них. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Затриманий чоловік, 1979 р.н., у якого в особистих речах виявлено та вилучено 9 запалів до ручних гранат, 5 корпусів гранати Ф-1, 4 корпуси гранати РГД-5, 2 корпуси гранати РГН, 2 тротилові шашки по 400 г у кожній. Зі слів останнього, все віз додому до Харківської області», - написав він.

Крім того, у відділенні «Нової пошти» у тому ж Бахмуті у чоловіка, 1995 р.н., виявлено та вилучено гранату Ф-1 з запалом, магазин до АК та 80 патронів калібру 5.45 мм. «З його слів - він намагався відправити вказані боєприпаси додому в Черкаську область», - повідомив Аброськін.