У Балаклії трапляються поодинокі вибухи боєприпасів - ДСНС
- Сьогодні, 08:45
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На залізничній станції Шебелинка чергують два пожежних потяги «Укрзалізниці»
На території військового арсеналу в Балаклії Харківської обл. станом на 07:00 спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Для локалізації й ліквідації осередків загоряння залучено два пожежних танки Міністерства оборони, для підвозу води та їх заправки залучено 3 пожежних автомобіля Держнс.
Про це повідомляє прес-служба Держнс.
На залізничній станції Шебелинка чергують два пожежних потяги «Укрзалізниці», йдеться в повідомленні.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1, 465 тис. осіб та 234 одиниці техніки, у тому числі від Держнс 410 осіб та 107 одиниць техніки. Працюють 15 піротехнічних розрахунків (75 співробітників і 27 одиниць техніки).
Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична повідомила, що мешканці сіл Вербівка, Борщівка, Яковенкове і Пришиб біля Балаклії можуть безпечно повертатися в свої оселі
Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин.
Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.
Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.
Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.
Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.
Як заявили в Міноборони, пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.
Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.
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