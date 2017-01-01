У Балаклії трапляються поодинокі вибухи боєприпасів - ДСНС

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Фото: Униан

На залізничній станції Шебелинка чергують два пожежних потяги «Укрзалізниці»

На території військового арсеналу в Балаклії Харківської обл. станом на 07:00 спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Для локалізації й ліквідації осередків загоряння залучено два пожежних танки Міністерства оборони, для підвозу води та їх заправки залучено 3 пожежних автомобіля Держнс.

Про це повідомляє прес-служба Держнс.

На залізничній станції Шебелинка чергують два пожежних потяги «Укрзалізниці», йдеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1, 465 тис. осіб та 234 одиниці техніки, у тому числі від Держнс 410 осіб та 107 одиниць техніки. Працюють 15 піротехнічних розрахунків (75 співробітників і 27 одиниць техніки).

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична повідомила, що мешканці сіл Вербівка, Борщівка, Яковенкове і Пришиб біля Балаклії можуть безпечно повертатися в свої оселі

Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин.

Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині.