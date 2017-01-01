У Балаклії залучили бронетехніку для локалізації пожежі

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Пожежа біля бази в Балаклії

Є деяке зменшення детонації боєприпасів, повідомив Анатолій Матіос

Для локалізації розповсюдження пожежі на території, прилеглій до військового арсеналу у Балаклії Харківської області,залучено спеціалізовану бронетехніку. Про це журналістам у Львові повідомив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Маємо трішки кращу тенденцію, згідно з доповіддю керівника спільної слідчо-оперативної групи СБУ та військової прокуратури, про деяке зменшення детонації боєприпасів», - сказав він.

«Залучено спеціалізовану бронетехніку для локалізації подальшого розповсюдження, і є перші результати», - додав Матіос.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині

Джерело: УНІАН