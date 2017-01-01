У Балаклійському районі внаслідок вибуху важко поранено місцевого жителя

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Піротехнік розміновує територію біля Балаклії, березень 2017 року

34-річний чоловік у дворі свого будинку розпилював болгаркою невідомий предмет

У селі Вербівка Балаклійського району Харківської області місцевий житель постраждав внаслідок вибуху невідомого предмета, який він намагався розпиляти. Інцидент стався у неділю ввечері.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Харківській області.

«Потерпілий госпіталізований до хірургічного відділення Балаклійської районної лікарні. У чоловіка виявили травматичну ампутацію правої гомілки та пальців лівої кисті, рвана рана правового плеча і лівого коліна», - зазначили в поліції.

Наразі лікарі оцінюють стан постраждалого як стабільно важкий.

За попередніми даними, 34-річний чоловік у дворі свого будинку розпилював болгаркою невідомий предмет, в результаті демонтажних робіт він вибухнув.

На місці події працює слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління. Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень, додають у поліції.

Як повідомлялося, 23 березня у м. Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. За інформацією Міністерства охорони здоров'я загинула 1 особа та постраждало 3 особи, яких госпіталізовано з травмами різних ступенів важкості.

Станом на середину квітня у ДСНС звітували, що піротехнічні розрахунки очистили від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев'ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.