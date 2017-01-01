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    У Барселоні тисячі людей вимагали у влади пускати більше мігрантів

    • Сьогодні, 22:46
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    До маршу також приєдналася міська голова Барселони Ада Колау

    Тисячі людей пройшли вулицями іспанської столиці Барселони з вимогою до уряду приймати більше біженців з охоплених війною країн.

    Про це повідомляє AP.

    Іспанія прийняла всього 1 100 біженців з понад 17 тисяч, що вона обіцяла прийняти.

    Демонстранти розгорнули прапори і плакати з гаслами «Досить відмовок. Прийміть їх зараз».

    У вересні 2015 року уряд Іспанії зобов'язалися прийняти 17 337 біженців протягом двох років: 15 888 — з таборів в Італії і Греції і 1 449  — з Туреччини і Лівії.

    До маршу також приєдналася міська голова Барселони Ада Колау.

    Вона також розкритикувала позицію федерального уряду щодо біженців в грудні на конференції Ватикану з кризової ситуації з біженцями в Європі.


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