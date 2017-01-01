У Барселоні тисячі людей вимагали у влади пускати більше мігрантів

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До маршу також приєдналася міська голова Барселони Ада Колау

Тисячі людей пройшли вулицями іспанської столиці Барселони з вимогою до уряду приймати більше біженців з охоплених війною країн.

Про це повідомляє AP.

Іспанія прийняла всього 1 100 біженців з понад 17 тисяч, що вона обіцяла прийняти.

Демонстранти розгорнули прапори і плакати з гаслами «Досить відмовок. Прийміть їх зараз».

У вересні 2015 року уряд Іспанії зобов'язалися прийняти 17 337 біженців протягом двох років: 15 888 — з таборів в Італії і Греції і 1 449 — з Туреччини і Лівії.

До маршу також приєдналася міська голова Барселони Ада Колау.

Вона також розкритикувала позицію федерального уряду щодо біженців в грудні на конференції Ватикану з кризової ситуації з біженцями в Європі.



