У Бельгії лімузин Трампа не проліз у ворота королівського палацу

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Лімузин Трампа

Лімузин Трампа коштує 1,2 мільйона доларів, а його задні двері зроблені із 20-сантиметрової броні

Броньований лімузин президента США Дональда Трампа The Beast виявився зашироким для проїзду через ворота королівського палацу в Бельгії. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на бельгійське видання La Libre.

Президентський броньований лімузин компанії Cadillac The Beast привезли зі США для того, щоб Дональд і Меланія Трампи могли користуватися ним під час своїх візитів за кордоном. Однак під час відвідин королівського палацу в Бельгії, які відбулися у середу, автомобіль, задні двері якого зроблені з 20-сантиметрової броні, не зміг проїхати у ворота палацу, не розраховані на транспортні засоби такої ширини.

«Зазвичай глави держав, запрошені на прийом до короля, залишаються в своїх автомобілях доти, доки не опиняться у дворі. Трамп же був змушений залишити авто, щоб пішки увійти до королівського палацу, але це було узгоджено з американськими секретними службами», – розповіло високопоставлене джерело видання. Лімузин Трампа коштує 1,2 мільйона доларів, його було розроблено з використанням різних сценаріїв атак на президента.

У передній частині автомобіля заховані гранати зі сльозогінним газом. Колеса зроблені зі спеціального сплаву, з підкачкою повітря, на випадок проколу.

Крім того, вони оснащені сталевими накладками, які дозволять автомобілю не знижувати швидкість навіть у разі, якщо покришки буде підірвано. Днище автомобіля захищене бронею, здатною витримати вибух протитанкової міни.