  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Бельгії лімузин Трампа не проліз у ворота королівського палацу

    • Сьогодні, 15:21
    • Розсилка
    <span>Лімузин Трампа</span>
    Лімузин Трампа

    Лімузин Трампа коштує 1,2 мільйона доларів, а його задні двері зроблені із 20-сантиметрової броні

    Броньований лімузин президента США Дональда Трампа The Beast виявився зашироким для проїзду через ворота королівського палацу в Бельгії. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на бельгійське видання La Libre.

    Читайте також

    Президентський броньований лімузин компанії Cadillac The Beast привезли зі США для того, щоб Дональд і Меланія Трампи могли користуватися ним під час своїх візитів за кордоном. Однак під час відвідин королівського палацу в Бельгії, які відбулися у середу, автомобіль, задні двері якого зроблені з 20-сантиметрової броні, не зміг проїхати у ворота палацу, не розраховані на транспортні засоби такої ширини.

    «Зазвичай глави держав, запрошені на прийом до короля, залишаються в своїх автомобілях доти, доки не опиняться у дворі. Трамп же був змушений залишити авто, щоб пішки увійти до королівського палацу, але це було узгоджено з американськими секретними службами», – розповіло високопоставлене джерело видання. Лімузин Трампа коштує 1,2 мільйона доларів, його було розроблено з використанням різних сценаріїв атак на президента.

    У передній частині автомобіля заховані гранати зі сльозогінним газом. Колеса зроблені зі спеціального сплаву, з підкачкою повітря, на випадок проколу.

    Крім того, вони оснащені сталевими накладками, які дозволять автомобілю не знижувати швидкість навіть у разі, якщо покришки буде підірвано. Днище автомобіля захищене бронею, здатною витримати вибух протитанкової міни.
    Читайте також
    Дональд Трамп Бельгія автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ