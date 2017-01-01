У Бельгії за підозрою в тероризмі затримали 5 осіб

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Фото:РБК Затримання не пов'язані з атакою на Пари.

Два обшуку відбулися в Брюсселі

В одному з районів бельгійської столиці Брюсселя оперативники провели обшуки в рамках «справи про терроризм», затримано п'ятьох підозрюваних. Про це з посиланням на прес-реліз прокуратури країни повідомляє телеканал RTL.

Зазначено, що затримання не пов'язані з атакою на Париж у 2015 році і Брюссель у 2016 році, а також не пов'язані з убивством поліцейського на Єлисейських полях 20 квітня.

Два обшуку відбулися в Брюсселі в комуні Моленбек, один у Гансхорені та ще чотири на захід від Брюсселя у Росдалі, уточнює телеканал.

«У затриманих були вилучені два пістолети, бронежилет, боєприпаси і канабіс (наркотична речовина - ред.)», - повідомило джерело подробиці про затримання.

За даними співрозмовника телеканалу, рішення про запобіжний захід суд ухвалить увечері в суботу, 22 квітня 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали трьох членів сім'ї чоловіка, який влаштував перестрілку на Єлисейських полях у французькому Парижі.