У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано

на весь екран



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Троє з поранених перебувають у важкому стані

Неподалік бельгійської столиці Брюсселя зійшов з рейок пасажирський потяг, внаслідок чого загинула одна людина і 27 були поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Троє з поранених перебувають у важкому стані.

Поїзд зіскочив з рейок невдовзі після відходу з міста Левен.

Загиблого знайшли ззовні затиснутим під вагоном. Рятувальники вважають, що він не був пасажиром потягу.

На місце аварії прибув прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.

Залізничне сполучення між Левеном і Брюсселем тимчасово закрили.

Причини аварії встановлюються.