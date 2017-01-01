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    У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано

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    У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано
    У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано
    У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано
    У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано
    У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано
    У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано
    У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано
    У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано
    У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано
    У Бельгії зійшов потяг з рейок: 1 людина загинула і 27 травмовано
    • Сьогодні, 05:10
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    Троє з поранених перебувають у важкому стані

    Неподалік бельгійської столиці Брюсселя зійшов з рейок пасажирський потяг, внаслідок чого загинула одна людина і 27 були поранені.

    Про це повідомляє Reuters.

    Троє з поранених перебувають у важкому стані.

    Поїзд зіскочив з рейок невдовзі після відходу з міста Левен.

    Загиблого знайшли ззовні затиснутим під вагоном. Рятувальники вважають, що він не був пасажиром потягу.

    На місце аварії прибув прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.

    Залізничне сполучення між Левеном і Брюсселем тимчасово закрили.

    Причини аварії встановлюються.

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