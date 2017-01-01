У бельгійському картинг-центрі близько 50 осіб отруїлися вихлопними газами

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У картинг-центрі не спрацювала вентиляція, призначена для видалення вихлопних газів

Муніципалітет міста оголосив план надзвичайної ситуації

У бельгійському місті Вавр в суботу ввечері був введений в дію місцевий план надзвичайної ситуації у зв'язку з отруєнням вихлопними газами близько 50 осіб в місцевому картинг-центрі.

«В результаті багатьох отруєнь газом CO (чадний газ), що відбулися в новому картингу Вавра, муніципалітет міста оголошує надзвичайний план комунального масштабу. Рятувальники працюють на місці. Постраждалим надається допомога», - йдеться в комюніке влади міста Вавр, яке цитують бельгійські ЗМІ .

Як повідомляється, не спрацювала вентиляція, призначена для видалення вихлопних газів. Публіка в павільйоні вдихала чадний газ. Близько десятка людей отримали серйозні отруєння. У госпіталі Вавра створений кризовий центр. ЗМІ повідомляють про кількох бригад рятувальників, медиків і поліцейських, які прибули на місце події, передає Інтерфакс-Україна.

На випробуваннях закритою траси були присутні близько 150 осіб. Офіційне відкриття, заплановане на 14 лютого, тепер під питанням.