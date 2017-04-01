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    У Белграді тисячі людей вийшли на протест

    • Сьогодні, 18:23
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    <p>В Сербії три дні поспіль тривають антиурядові протести</p>

    В Сербії три дні поспіль тривають антиурядові протести

    Близько 20 тисяч людей колонною рушили до резиденції президента

    У Белграді тисячі людей у суботу вийшли на антиурядові протести через невдоволення обранням на пост президента Олександра Вучича.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Balkan Insight.

    На протести зібралися близько 20 тисяч осіб, які колоною рушили до офісу державного телеканалу RTS, потім рушили до Палацу Сербії, де розташовані Міністерство внутрішніх справ і резиденції президента.

    Одночасно з протестом проти Вучича в урядовому кварталі Белграда в суботу проходить мітинг профспілок проти скорочення пенсій. Кілька сотень людей протестують у південному місті Ніш, пообіцявши і надалі проводити акції, поки «не почнуть сприймати їх всерйоз». Вони рушили до місцевого телеканалу, вимагаючи від ЗМІ висвітлювати акції протесту і об'єктивно інформувати громадян.

    Нагадаємо, в Сербії три дні поспіль тривають антиурядові протести. Демонстранти вимагають відставки голови виборчої комісії, спікера парламенту, керівників державного телебачення, які, як вони вважають, незаконно сприяли перемозі Александара Вучича.

    Чинний прем'єр Сербії і лідер Сербської прогресивної партії Александар Вучич переміг у першому турі президентських виборів, що відбулися 2 квітня. Опозиція заявляє про фальсифікації та тиск на ЗМІ під час передвиборної кампанії.

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