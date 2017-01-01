У Бердичеві під потяг потрапила автівка, є загиблі

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Водій автомобіля ВАЗ-2108 проігнорував заборонний сигнал світлофора та закритий шлагбауам переїзду

У Бердичеві на залізничному переїзді легковик врізався у поїзд, водій автомобіля загинув на місці, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області.

«Пригода сталася сьогодні опівночі на залізничному переїзді Бердичева. Водій автомобіля ВАЗ-2108 проігнорував заборонний сигнал світлофора та закритий шлагбауам переїзду, внаслідок чого врізався у вантажний потяг», – йдеться у повідомленні.

Від одержаних травм 32-річний місцевий житель загинув на місці пригоди.

Усі обставини та причини, що призвели до трагедії, нині з’ясовують правоохоронці у рамках розпочатого досудового розслідування.

Як відомо, сьогодні страшна ДТП сталася у столиці: водій таксі загинув на місці, а його пасажира з відірваною рукою забрала «швидка».

Джерело: УНН