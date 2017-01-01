  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Бердичеві під потяг потрапила автівка, є загиблі

    • Сьогодні, 15:05
    • Розсилка

    Водій автомобіля ВАЗ-2108 проігнорував заборонний сигнал світлофора та закритий шлагбауам переїзду

    У Бердичеві на залізничному переїзді легковик врізався у поїзд, водій автомобіля загинув на місці, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області.

    «Пригода сталася сьогодні опівночі на залізничному переїзді Бердичева. Водій автомобіля ВАЗ-2108 проігнорував заборонний сигнал світлофора та закритий шлагбауам переїзду, внаслідок чого врізався у вантажний потяг», – йдеться у повідомленні.

    Від одержаних травм 32-річний місцевий житель загинув на місці пригоди.

    Усі обставини та причини, що призвели до трагедії, нині з’ясовують правоохоронці у рамках розпочатого досудового розслідування.

    Як відомо, сьогодні страшна ДТП сталася у столиці: водій таксі загинув на місці, а його пасажира з відірваною рукою забрала «швидка».

    Джерело: УНН

    Читайте також
    ДТП потяг Житомирщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ