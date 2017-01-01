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    У березні до українських фіскалів приїде місія МВФ

    • Вчора, 11:31
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    Технічна місія МВФ працюватиме в ДФС два тижні

    Державна фіскальна служба України наступного місяця планує працювати впродовж двох тижнів з технічною місією фіскального департаменту Міжнародного валютного фонду. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів під час візиту до Вашингтона глава ДФС України Роман Насіров.

    «Сьогодні зранку (в середу, 1 лютого. - Ред.) я мав у МВФ зустріч, де проговорювалися основні питання стратегії нашої співпраці на 2017 рік. У березні до нас приїжджає технічна місія. Тож, ми також говорили, що будемо робити протягом двох тижнів роботи цієї місії», - зауважив український урядовець.

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    Він уточнив, що йдеться не про оціночну місію Фонду, яка аналізує результати виконання умов угоди про розширене кредитування, а про технічну місію фіскального департаменту МВФ. «Так чи інакше ми є основним наповнювачем українського бюджету. Для них важливо зрозуміти, що ми робимо правильні речі, перебуваємо на вірному шляху реформування, що пропозиції, які ми втілюємо, дають свої результати», - зауважив керівник ДФС України.

    Він також констатував, що протягом останніх двох років Україна продемонструвала стабільне зростання надходжень до держбюджету, приблизно на рівні 25-30%. 

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