У березні інфляція прискорилася: Нацбанк каже, що це «було очікуваним»

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Інфляція в Україні

Зростання індексу споживчих цін становило 1,8%

У березні 2017 року споживча інфляція прискорилася до 15,1% р/р (з 14,2% р/р у лютому). У місячному вимірі зростання індексу споживчих цін становило 1,8%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку України, прискорення інфляції в річному вимірі було очікуваним.

«Інфляція сирих продуктів харчування пришвидшилася за рахунок збільшення виробничих витрат, активного експорту та низької бази порівняння. Також вплинуло планове підвищення окремих тарифів та акцизів. Натомість покращення ситуації на світових товарних ринках, що зумовило зміцнення обмінного курсу гривні в лютому та березні, стримувало базову інфляцію», - пояснюють у НБУ.

Зазначається, що фактична інфляція в річному вимірі виявилася дещо нижчою за траєкторії прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті (січень 2017), що передбачає уповільнення зростання ІСЦ до 9,1% на кінець 2017 року.

«Базова інфляція сповільнилася у березні до 6,3% р/р (у місячному вимірі становила 1,7%). Це відбулося внаслідок зміцнення обмінного курсу гривні у лютому-березні 2017 року. Завдяки таким тенденціям на валютному ринку ціни на окремі імпортовані товари зростали менш суттєво. Зокрема, це стосується цін на одяг та взуття, товари особистого догляду, домашній текстиль, побутову техніку, ліки, медичні товари. Крім того, на деякі товари ціни в річному вимірі навіть знизилися (автомобілі з ЄС, аудіо- та відеотехніка, обладнання для обробки інформації)», - інформують у Нацбанку.

Зростання цін на сирі продовольчі товари прискорилися до 7,5% р/р у березні (за місяць ціни зросли на 1,0% м/м). «Таке прискорення було очікуваним та відбулося насамперед на тлі низької бази порівняння. Цей період в минулому році діяли торговельні та транзитні обмеження з боку РФ не лише для українських, а й для турецьких товарів. В результаті, рік тому пропозиція цих товарів на вітчизняному ринку розширилася, а ціни на них уповільнили зростання», - кажуть в НБУ.

«Зростання цін та тарифів, що регулюються адміністративно, прискорилося до 39,5% р/р (за місяць становило 3,2% м/м). Так, у березні 2017 року відбулося підвищення тарифів на електроенергію для населення. До того ж, як і в попередні місяці, вагомим чинником прискорення адміністративно регульованих цін стало подорожчання плати за проїзд у автодорожньому пасажирському транспорті внаслідок зростання собівартості наданих послуг. У березні також суттєво зросла вартість поштових послуг, зокрема з 24 березня ПАТ «Укрпошта» збільшила тарифи на свої послуги насамперед внаслідок зростання витрат на оплату праці. Також продовжили зростати ціни на тютюнові вироби внаслідок підвищення акцизів з початку року», - повідомляє Нацбанк.