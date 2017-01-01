У Берліні побачили, що для вирішення конфлікту на Донбасі потрібні болючі компроміси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шефер про врегулювання ситуації на Донбасі: хороші ідеї є у Вашингтона, у Варшави

Конфлікт на сході України не буде вирішено без болючих політичних рішень з обох сторін.

Про це заявив у середу офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер.

«Ми вважаємо, що сторони конфлікту повинні проявити політичну волю, це включає в себе також хворобливі політичні рішення з обох сторін по виконанню Мінських угод», - сказав дипломат.

Говорячи про самі угоди, Шефер пообіцяв, що Німеччина і Франція продовжуватимуть робити все можливе для того, щоб все ж втілювати їх в життя, поки є надія, поки одна із сторін (Україна або Росія) не вийдуть з цих угод, лише тоді не буде сенсу триматися за цей документ.

При цьому він додав, що підписанти – учасники «нормандського формату», зокрема Німеччина і Франція, будуть раді будь-яким пропозиціям, які можуть вести до врегулювання конфлікту, уточнивши, що «хороші ідеї є у Вашингтона, у Варшави».

Щодо можливої зустрічі глав МЗС «нормандської четвірки», Шефер зазначив, що вони завжди допомагають знизити ескалацію. Однак вони потрібні лише тоді, коли є готовність. Зустріч в минулому місяці у Мюнхені не принесла полегшення, представники Москви і Києва «не доклали достатньо серйозних зусиль».

Він також звернув увагу на збіг у часі початку блокади і відповідної реакції сепаратистів у вигляді «приватизації» українських підприємств з візитом міністра закордонних справ ФРН Зігмара Габріеля до Москви минулого тижня.

Офіційний представник уряду Штеффен Зайбер зі свого боку наголосив, що Берлін приділяє особливу увагу гуманітарній ситуації в зоні конфлікту і думає над тим, як поліпшити становище людей там. «Гуманітарне становище людей на Донбасі катастрофічно погіршилося після того, як проросійські сепаратисти з російською допомогою почали дестабілізувати цю частину України і призвели до конфлікту», - сказав він.

Нагадаємо, Україна у Міінську вимагає скасувати «націоналізацію» підприємств на окупованому Донбасі.

Джерело: Укрінформ