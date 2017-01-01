У Берліні стартувала міжнародна релігійна конференція

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У триденній конференції беруть участь більше 100 осіб

У Берліні в понеділок стартувала перша конференція представників різних релігійних громад Європи, Азії і Африки, Близького Сходу «Відповідальність релігій за збереження світу».

«Уперше ми ведемо тісний, довгостроковий діалог з релігійними лідерами зі всього світу і додаємо таким чином в нашу зовнішню політику ще один будівельний блок», - заявив ініціатор конференції, міністр закордонних справ Зігмар Габріель.

Він зазначив, що при усьому різноманітті релігій і релігійних громад і їх традицій, походження і культур увага зосереджена на спільній меті - побудувати світ між людьми. Але релігії нерідко використовують для розпалювання конфліктів, для досягнення політичних цілей і виправдання насильства.

За переконанням Габріеля, служителі різних релігійних культів не лише можуть внести свій вклад в справу миру і взаєморозуміння, але і несуть відповідальність за це.

У триденній конференції беруть участь більше 100 осіб - представників ісламу, іудаїзму, католіцизму, православ'я, протестантизму, англіканської і коптської церков, шиїтів і суннітів.

Джерело: Укрінформ